Jardins Biovès, le samedi 18 décembre à 15:00

Samedi 18 décembre de 15h00 à 16h00 Jardins Biovès (entrée libre) Un Mage, un Marionnettiste et des marionnettes assez incontrôlables sont réunis pour ce spectacle plein de surprises et d’effets spéciaux avec une belle moralité et beaucoup d’interactivité ! Port du masque obligatoire Jardins Biovès (entrée libre) Jardins Biovès Menton – Jardins Biovès avenue Boyer 06500 Menton Centre Ville Alpes-Maritimes

