Spectacle de marionnettes : J'ai perdu un truc ! Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris

Le samedi 20 mai 2023

de 10h30 à 11h00

Public enfants. A partir de 3 ans. gratuit

Venez assister à un spectacle de marionnettes en famille dans la section jeunesse de la bibliothèque Couronnes-Naguib Mahfouz (début du spectacle à 10h30 précises) Parce que Héron bleu a perdu un truc mais qu’il est incapable d’expliquer de quoi il s’agit, son ami Hibou et lui se lancent dans une recherche improbable de la chose à travers la forêt. Ils rencontrent alors divers personnages, tous un peu bizarres, auxquels ils demandent s’ils ne l’auraient pas trouvé. Sauf que : c’est quoi, ce fameux « truc » ?… Adapté de l’ouvrage jeunesse « J’ai perdu un truc » de Patrick Pasques (paru aux éditions Points de suspension, 2015), ce court spectacle met en scène des marionnettes en carton recyclé dans une ambiance drôle et insolite. Un vrai régal à partager en famille, dès 3 ans. Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : 01 40 33 26 01 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes

