Théâtre Le Petit Jacques, le dimanche 24 octobre à 16:00

**Le Théâtre de marionnettes « Le Ptit Jacques » situé au cœur du Jardin Vauban de Lille à deux pas du Zoo et de la Citadelle, vous propose des spectacles de marionnettes interactifs pour enfants à partir de 3 ans. Vous pourrez suivre d’avril à Octobre les aventures du Héros Ptit Jacques et de ses amis. La participation des enfants aux histoires présentées nous plonge dans la tradition des théâtres de square de semi plein air. Cette année plus de 15 spectacles sont à l’affiche dont 4 nouveautés.** Les trois petits cochons, on connaît bien leur histoire… alors pour changer, ils ont décidé de tenter leur chance au soleil. Ils construisent ainsi leurs cabanes en bord de mer, sur une île exotique habitée par des Vahinés. On y rencontrera toutes sortes d’animaux, des toucans, des koalas, des perruches … et aïe, aïe, aïe, un tigre qui se prend pour le loup !

L'entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », situé dans le prolongement de l'avenue Léon Jouhaux.

Spectacle de marionnettes interactif pour enfants à partir de 3 ans

2021-10-24T16:00:00 2021-10-24T17:00:00

