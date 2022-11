Spectacle de marionnettes Irissarry Irissarry Catégories d’évènement: Irissarry

Pyrnes-Atlantiques Irissarry EUR 0 0 Ce spectacle proposé par la médiathèque d’Iholdy Oztibarre s’adresse aux enfants jusqu’à 8 ans mais les adultes y prenant également plaisir, il n’y a aucun problème s’il y a des enfants plus âgés dans le public !

Ne vous êtes-vous jamais demandé comment la chambre de nos chers petits pouvait être toujours en bazar ?

Ne cherchez plus, ce spectacle vous donnera la réponse. Chut, c’est un secret !… Ce que je peux vous dire c’est que c’est la faute à Doudou… (durée 35 minutes) 1 eta 8 urte arteko adina duten haurrei zuzendua den ikusgarria da bainan helduak ere loriatuko dira. Ez da arazorik haur zaharragoak aurkitzen badira publikoan!

Nork ez du bere buruari inoiz galdegin zertako gure ttipi maiteen ganbarak nahas-mahas diren ?

