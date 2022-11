Spectacle de Marionnettes : Guignols / Guérin

2022-12-19 14:00:00 – 2022-12-20 18:00:00 Originaires de Bordeaux, la compagnie Guignols / Guérin pose ses valises à Bergerac les 19 et 20 décembre, de 14h à 18h ! Originaires de Bordeaux, la compagnie Guignols / Guérin pose ses valises à Bergerac les 19 et 20 décembre, de 14h à 18h ! +33 5 53 74 66 66 PIXABAY dernière mise à jour : 2022-11-17 par

