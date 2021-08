Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Spectacle de Marionnettes – Guignol Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Spectacle de Marionnettes – Guignol Erquy, 26 août 2021, Erquy. Spectacle de Marionnettes – Guignol 2021-08-26 – 2021-08-26 Sous la Halle Rue du 19 Mars 1962

Erquy Côtes d’Armor Découvrez les aventures de Guignol, la célèbre marionnette lyonnaise est de passage à Erquy pour tous les enfants. Ouvert à tous, payant. [INFORMATION COVID-19] Pass-sanitaire obligatoire ou présentation d’un test PCR ou test anti-génique négatif datant de moins de 72h pour les personnes de plus de 18 ans. Bienvenue sur le site web de la commune d’Erquy Découvrez les aventures de Guignol, la célèbre marionnette lyonnaise est de passage à Erquy pour tous les enfants. Ouvert à tous, payant. [INFORMATION COVID-19] Pass-sanitaire obligatoire ou présentation d’un test PCR ou test anti-génique négatif datant de moins de 72h pour les personnes de plus de 18 ans. dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Erquy Adresse Sous la Halle Rue du 19 Mars 1962 Ville Erquy lieuville 48.62998#-2.46456