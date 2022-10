Spectacle de marionnettes : être le fils du Père-Noël

Spectacle de marionnettes : être le fils du Père-Noël, 19 novembre 2022, . Spectacle de marionnettes : être le fils du Père-Noël



2022-11-19 15:00:00 – 2022-11-19 15:40:00 « Avoir le Père-Noël comme papa, ce n’est pas toujours facile, il a toujours beaucoup de travail, aussi pour attirer son attention, on a pas d’autres choix que de faire le dawa ». Charlie se demande ce qu’il va faire plus tard : Père-Noël !? Sûrement pas ! Pour se rebeller contre son papa et pour se faire bien voir de Lily (Fouettard), il décide de faire un stage chez le père Fouettard. Mais tout ne va pas se passer comme prévu…L’Autre Scène accueille en résidence la Compagnie « Les Fées du Logis » pour la création de leur spectacle de Noël. Ce spectacle est ensuite proposé en sortie de résidence et sera suivi d’un échange avec les artistes. Avec Ama Begood et Sherazade Ferraj, marionnettistes, mise en scène de Sherazade Ferraj. A partir de 4 ans. Avoir le Père-Noël comme papa, c’est pas toujours facile…Spectacle de marionnettes pour tout public, à partir de 4 ans dernière mise à jour : 2022-10-15 par

