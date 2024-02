Spectacle de marionnettes et théâtre d’ombres Quins, mercredi 14 février 2024.

Spectacle de marionnettes et théâtre d’ombres Quins Aveyron

Les Fables de La Fontaine revisitées dans un spectacle doux et poétique

Découvrez le spectacle de marionnettes & théâtre d’ombres UNE CIGALE EN HIVER (en solo) présenté par la compagnie des Gestes et des formes.

Une adaptation libre et poétique de quatre fables de Jean de La Fontaine qui s’entremêlent pour ne faire qu’une seule histoire et dont le personnage principal se prénomme CIGALE.

Un spectacle de marionnettes contemporain, dans un univers doux et poétique qui émerveillera petits et grands.

Goûter offert après le spectacle

Tout public dès de 6 ans.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Quins 12800 Aveyron Occitanie accueil@cscps.fr

L’événement Spectacle de marionnettes et théâtre d’ombres Quins a été mis à jour le 2024-02-01 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI