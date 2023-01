Spectacle de marionnettes compagnie Macadam Théâtre Schalkendorf Schalkendorf Schalkendorf Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Schalkendorf 0 EUR Dernier spectacle de marionnettes de la compagnie Macadam Théâtre organisée dans le cadre de la manifestation nationale « La nuit de la lecture » en partenariat avec le point lecture et son équipe de bénévoles. La Cie Macadam Théâtre propose de faire (re)vivre aux enfants les fabuleuses aventures de Philéas Fogg dans « Le Tour du Monde en 80 Jours » de Jules Verne, sous la forme d’un spectacle de marionnettes animées dans leur roulotte aménagée.

A partir de 6 ans. L’histoire :

Je parie vingt mille livres que je ferai le tour de la terre en quatrevingts jours ou moins.» Ainsi s’adressait Phileas Fogg, en cette soirée du 2 octobre 1872, à ses compagnons du Reform-Club de Londres. Et le voilà parti avec son domestique Passepartout. Le gentleman anglais, précis comme une mécanique, et le Français, vif, malin et bavard, s’accordent à merveille ! Mais nombreux sont les périls qui les attendent sur la route des Indes, de la Chine et des Amériques… Il devra être revenu à Londres, pour gagner, le samedi 21 décembre 1872 à 20 heures 45 minutes ! Soupçonné d’être l’audacieux voleur de la Banque d’Angleterre, Phileas Fogg va être filé tout au long de ses pérégrinations par le détective Fix qui ne peut cependant pas l’arrêter, le mandat d’amener arrivant toujours trop tard… Les pays traversés, les multiples aventures, les stratagèmes employés pour contourner les nombreux obstacles, l’activité débordante de Phileas Fogg pour lutter contre le temps rendent leur aventure palpitante. Adaptation du texte: Muriel Anastaze-Ruf .

Création des marionnettes, décors et manipulation: Muriel Anastaze-Ruf et Nikolaus Ruf. Un goûter sera offert aux participants à l’issue de la représentation. Le spectacle est accessible aux enfants à partir de 6 ans Entrée libre, reservation auprès de l’office de tourisme de Hanau La Petite Pierre au 03 88 70 42 30 ou par mail: tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace +33 3 88 01 49 99 Schalkendorf

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

