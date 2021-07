Malaunay Parc Georges Pellerin Malaunay Malaunay, Seine-Maritime SPECTACLE DE MARIONNETTES « C d’saison » Parc Georges Pellerin Malaunay Malaunay Catégories d’évènement: Malaunay

Dans le cadre de « Vive l’été à Malaunay » organisé par la ville de Malaunay, Mon P’tit Atelier de la Cop21 de la Métropole Rouen Normandie vous propose un spectacle de marionnettes sur le thème de la saisonnalité des fruits et légumes et du tri sélectif des déchets. Gratuit. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Animation réalisée par La Compagnie « Viens on rêve ».

Entrée libre

Spectacle intéractif qui aborde avec humour et pédagogie, la saisonnalité des fruits et des légumes et le tri sélectif

2021-07-20T10:30:00 2021-07-20T11:00:00;2021-07-20T17:00:00 2021-07-20T17:30:00

