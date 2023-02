Spectacle de marionnettes : Blanche Laine Théâtre Pas Sage, 18 février 2023, Oloron-Sainte-Marie .

Spectacle de marionnettes : Blanche Laine

Place de la Cathédrale Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie Pyrenees-Atlantiques Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale

2023-02-18 11:00:00 – 2023-02-18

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie

Pyrenees-Atlantiques

EUR 5 5 Le Théâtre Pas Sage vous propose un nouveau spectacle !

Voici une comédie musicale pyrénéenne et non hollywoodienne où les moutons sont rois, pardon, les moutonnes sont reines !

Accompagnée de parodies musicales et chansons originales, Blanche Laine découvre sa nouvelle estive, super ! Mais ce n’est pas de tout repos ! Est-ce la foute des “Vilous” ou y en a-t-il de plus “Vilous” encore… Marionnettes à tringles.

A partir de 3 ans pour une durée de 35 min.

Sur réservation.

