Spectacle de marionnette sur réservation : 2 €, à partir de 4 ans. De 10 h à 18 h, le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, les réserves seront ouvertes au public gratuitement et sans réservation. Près de 150 camions de pompiers sont à découvrir. Les enfants peuvent également essayer des casques de pompiers, monter sur un véhicule et s’essayer à la pompe à bras. Dans l’espace, des mécaniciens, pompiers ou anciens pompiers bénévoles du musée proposent des explications sur les véhicules ou sur les restaurations effectuées. En début d’après-midi, les jeunes sapeurs-pompiers feront des démonstrations de secours d’urgences aux personnes, en lien avec notre exposition actuelle.

2 €, sur réservation uniquement. Il est désormais obligatoire de disposer d’un pass sanitaire pour visiter les musées. Les masques sont également obligatoires à partir de 6 ans.

En écho notre exposition temporaire qui traite du secours d’urgence aux personnes, venez assister au spectacle de marionnettes, découvrir comment donner l’alerte, et le rôle des pompiers. Réserve du Musée des sapeurs-pompiers 19 bis avenue bataillon Carmagnole Liberté, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin Cité TASE Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

