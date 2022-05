Spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles Dossenheim-sur-Zinsel, 21 mai 2022, Dossenheim-sur-Zinsel.

Spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles Dossenheim-sur-Zinsel

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-21 15:45:00

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin Dossenheim-sur-Zinsel

Découvrez le spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles, animé par Muriel et Nikolaus Ruff de la compagnie Macadam Théâtre dans le cadre de la tournée dans les bibliothèques. Alors qu’elle s’ennuie dans le jardin auprès de sa sœur, Alice aperçoit un lapin blanc qui coure en regardant une montre. Etonnée, elle le suit et tombe au fond d’un terrier. Cette chute la transporte dans un monde étrange, où elle risque la noyade dans une mare formée de ses propres larmes. Elle croise une foule de personnages, une souris et ses amis, puis une chenille et encore une duchesse, son drôle de bébé, son chat qui sourit et sa cuisinière. Elle prend le thé avec un chapelier fou et ses comparses le lièvre et le loir. Elle arrive dans le jardin de la reine de cœur, femme hystérique et cruelle, pour jouer une étrange partie de croquet avec un dodo et des flamands roses en guise de maillets. Enfin, elle assiste au procès d’un voleur de tarte, et voulant écarter les cartes qui avaient reçu l’ordre de la reine de lui couper la tête, Alice pousse un cri d’effroi et se retrouve la tête sur les genoux de sa sœur qui écarte de sa figure des feuilles mortes qui voltigent… Lewis Carroll fait ici une critique de la société victorienne, hiérarchisée, rigide et pleine de règles absurdes que le personnage d’Alice remet en question. Ce spectacle est une adaptation du célèbre texte de Lewis Carroll. Traduction et adaptation pour marionnettes à gaine – Macadam Théâtre. C’est la vingtième création de la compagnie Macadam Théâtre. Entrée libre n Jauge de la roulotte : 34 personnes maximum n Durée du spectacle : environ 45 minutes

