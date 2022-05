Spectacle de marionnettes à Trôo Troo, 17 mai 2022, Troo.

Spectacle de marionnettes à Trôo Troo

2022-05-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-17

Troo Loir-et-Cher

Spectacle de marionnettes à Trôo. Une remorque-castelet, qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ? Tout d’abord, c’est une belle façon d’aller à la rencontre de tous les habitants de notre territoire. Ensuite, c’est l’envie de faire découvrir au plus grand nombre les arts de la marionnette et de renouer en quelque sorte avec cette belle tradition des théâtres de marionnette qui parcouraient les campagnes jusqu’au milieu du siècle dernier.

Spectacle de marionnettes organisé par l’Hectare de Vendôme.

+33 2 54 73 55 00

Troo

