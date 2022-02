Spectacle de marionnettes à l’Arsénic : “Short Stories” par le DIRTZ Théâtre Gindou, 12 mars 2022, Gindou.

Spectacle de marionnettes à l’Arsénic : “Short Stories” par le DIRTZ Théâtre Gindou

2022-03-12 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-12

Gindou Lot Gindou

Après avoir présenté leur spectacle aux scolaires et mené de nombreuses actions de sensibilisation à l’art de la marionnette, Jolanda Löllmann et Charlie Denat présentent l’intégralité de leurs “short stories”, trois pièces courtes qui mêlent théâtre physique et marionnettes portées, entremêlent corps humains et corps objet.

Chacune des trois pièces révèle l’univers intérieur d’un personnage en traitant avec sensibilité et émotion des thèmes tels que l’identité, la vieillesse, l’interdépendance.

A partir de 6 ans

Dans le cadre de la saison culturelle Cazals-Salviac, la Communauté de communes accueille le DIRTZ Théâtre, pour un spectacle de marionnettes.

Invités pour l’ouverture de saison où ils nous avaient offert “Le 3ème pas”, Jolanda Löllmann et Charlie Denat présentent l’intégralité de leurs “short stories”.

+33 6 89 46 81 70

©Martin Griffin

Gindou

