Spectacle de Marionnettes

Spectacle de Marionnettes, 12 juillet 2022, . Spectacle de Marionnettes



2022-07-12 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-15 19:00:00 19:00:00 Gratuit

Inscription obligatoire 05 62 40 87 86 Bienvenue au théâtre des Pantouflards et son castelet traditionnel réalisé sur mesure.

3 spectacle différents par soir. Gratuit

Inscription obligatoire 05 62 40 87 86 dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville