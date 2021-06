Duras Duras Duras, Lot-et-Garonne Spectacle de marionnette/théâtre gestuel Cie Eléonore Aboutaoufik « La place de l’étranger-e » Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

Spectacle de marionnette/théâtre gestuel Cie Eléonore Aboutaoufik « La place de l’étranger-e » Duras, 25 juin 2021-25 juin 2021, Duras. Spectacle de marionnette/théâtre gestuel Cie Eléonore Aboutaoufik « La place de l’étranger-e » 2021-06-25 – 2021-06-25

Duras Lot-et-Garonne Spectacle de marionnette/théâtre gestuel Cie Eléonore Aboutaoufik « La place de l’étranger-e » avec Eléonore Latour.

(Accès possible dans la mesure des places disponibles) Spectacle de marionnette/théâtre gestuel Cie Eléonore Aboutaoufik « La place de l’étranger-e » avec Eléonore Latour.

(Accès possible dans la mesure des places disponibles) +33 6 75 11 71 84 Spectacle de marionnette/théâtre gestuel Cie Eléonore Aboutaoufik « La place de l’étranger-e » avec Eléonore Latour.

(Accès possible dans la mesure des places disponibles) Spectacle de marionnette/théâtre gestuel Cie Eléonore Aboutaoufik « La place de l’étranger-e » avec Eléonore Latour.

(Accès possible dans la mesure des places disponibles) Cie Eléonore Aboutaoufik dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: Duras, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Duras Adresse Ville Duras lieuville 44.67551#0.19092