SPECTACLE DE MARIONNETTE LA SORCIERE AUX DENTS VERTES Abreschviller

20 mars 2022

Abreschviller Moselle Abreschviller 2 EUR Dans le cadre de la Journée mondiale de la marionnette, dimanche 20 mars 2022, à partir de 14h00, la Theâtr’avane accueillera le public par groupe de 10 pour un spectacle de 10 mn. Une histoire de sorcière aussi étonnante que mystérieuse. 3 fois par heure (à l’heure, à 20, à 40). Dernière représentation à 17h40. Tarif : 2€/personne. Renseignements au 06 21 60 30 07 +33 6 21 60 30 07 J VdS (RL : https://www.republicain-lorrain.fr/pour-sortir/loisirs/Spectacle-theatre-conte/Theatre-marionnettes/Lorraine/Moselle/Abreschviller/2022/03/20/Histoires-de-la-sorciere-aux-dents-vertes)

