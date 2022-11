Spectacle de marionnetres Sulfat’Théâtre

2022-12-08 – 2022-12-08 Spectacle de MARIONNETTE – Tout Public

Durée 20’



Tout bu or not tout bu ?! That is the question

Nos chers collègues de la Cie La Petite Vitesse sont en tournée dans nos contrées.

Un petit moment marionnettik succulent à ne pas rater !

