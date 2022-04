Spectacle de marionettes “Le loup et les 7 chevreaux” Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Spectacle de marionettes “Le loup et les 7 chevreaux” Fécamp, 23 avril 2022, Fécamp. Spectacle de marionettes “Le loup et les 7 chevreaux” Bibliothèque municipale Saint-Exupéry 5 Rue Théagène Bouffart Fécamp

2022-04-23 – 2022-04-23 Bibliothèque municipale Saint-Exupéry 5 Rue Théagène Bouffart

Fécamp Seine-Maritime ’ ̀ – ̀ ́ ! La bibliothèque municipale Saint-Exupéry organise un spectacle de marionnettes, pour les enfants jusqu’à 8 ans, “Le loup et les 7 chevreaux” par la compagnie Les Marmousets. ̀ ̀ ̀ – ́ ( ́ ̀ ). Renseignements et réservations : auprès des bibliothécaires, au 02 35 10 10 00 ou à bibliotheque@ville-fecamp.fr

GRATUIT ’ ̀ – ̀ ́ ! La bibliothèque municipale Saint-Exupéry organise un spectacle de marionnettes, pour les enfants… bibliotheque@ville-fecamp.fr +33 2 35 10 10 00 ’ ̀ – ̀ ́ ! La bibliothèque municipale Saint-Exupéry organise un spectacle de marionnettes, pour les enfants jusqu’à 8 ans, “Le loup et les 7 chevreaux” par la compagnie Les Marmousets. ̀ ̀ ̀ – ́ ( ́ ̀ ). Renseignements et réservations : auprès des bibliothécaires, au 02 35 10 10 00 ou à bibliotheque@ville-fecamp.fr

GRATUIT Bibliothèque municipale Saint-Exupéry 5 Rue Théagène Bouffart Fécamp

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Bibliothèque municipale Saint-Exupéry 5 Rue Théagène Bouffart Ville Fécamp lieuville Bibliothèque municipale Saint-Exupéry 5 Rue Théagène Bouffart Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

Spectacle de marionettes “Le loup et les 7 chevreaux” Fécamp 2022-04-23 was last modified: by Spectacle de marionettes “Le loup et les 7 chevreaux” Fécamp Fécamp 23 avril 2022 Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime