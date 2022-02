SPECTACLE DE MALAADE – DOUBLE-A Yvré-l’Évêque, 4 mars 2022, Yvré-l'Évêque.

SPECTACLE DE MALAADE – DOUBLE-A Salle Georges Brassens Rue Sainte Marie Yvré-l’Évêque

2022-03-04 – 2022-03-04 Salle Georges Brassens Rue Sainte Marie

Yvré-l’Évêque Sarthe Yvré-l’Évêque

Breaking News : on peut rire de la Sclérose en plaques ! Double-A, elle, s’y emploie avec un malin plaisir. Venez la découvrir !

15 ans (avec la sclérose en plaques) c’est long… Alors pour mettre un peu de piment dans leur relation, elle a décidé de l’afficher sur scène.

Pendant une heure, Double-A vous entraîne dans son univers où se croisent le handicap, les hôpitaux, les organismes sociaux, les médecins, les infirmiers, les aidants, ses autres maladies. Eh oui parce qu’elle en a d’autres évidemment… n’est pas exceptionnel qui veut !

Humour grinçant et cynique, des situations absurdes et pourtant réalistes et universelles, des pensées délirantes, du croquant et du croustillant pour tout public. Double-A vous transmet avec passion son énergie et sa force de vie. Un spectacle pour tous… malades ou pas !

Auteur : Double A

Artiste : Double A

Metteur en scène : Benjamin Danet

Réservations : https://www.billetreduc.com/286535/evt.htm

artediemmillenium@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-02-15 par