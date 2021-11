Spectacle de magie théâtrale – 13 RUE DU HASARD Colmar, 18 décembre 2021, Colmar.

Spectacle de magie théâtrale – 13 RUE DU HASARD Colmar

2021-12-18 19:00:00 – 2021-12-18 21:00:00

Colmar Haut-Rhin

EUR Un spectacle de magie théâtrale écrit et interprété par Laurent Piron, mis en scène par Hugo Van de Plas.

Croyez-vous au hasard, ou au destin ? L’enchaînement de certains évènements qui peuvent sembler anodins peuvent parfois avoir des conséquences inattendues. Laurent est ainsi devenu magicien. Mais est-ce bien par hasard ?

La porte s’ouvre et il nous invite chez lui. Le décor, la lumière, la musique participent à la création d’une véritable atmosphère. Un univers poétique dans lequel les tables volent, les objets disparaissent et réapparaissent comme par enchantement et où les cordes coupées reprennent leur forme. Bien plus qu’un simple enchainement de tours, c’est l’illustration des évènements qui ont marqué sa vie de magicien. Mais Laurent ne s’arrête pas là, il défie le hasard et l’aspect prédictif du spectacle finit de convaincre les plus hésitants.

Au “13 rue du Hasard”, tout le monde trouve sa place, les petits comme les grands. Nous sommes invités à participer et l’interaction avec le public est constante. C’est un spectacle où la magie prend tout son sens et où le hasard fait décidément bien les choses.

+33 3 89 20 29 02

