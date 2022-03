Spectacle de magie “Stéphane Arnow Rosier” Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Varennes-sur-Allier

Spectacle de magie “Stéphane Arnow Rosier” Varennes-sur-Allier, 27 mars 2022, Varennes-sur-Allier. Spectacle de magie “Stéphane Arnow Rosier” Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier

2022-03-27 – 2022-03-27 Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy

Varennes-sur-Allier Allier Un divertissement visuel pour petits et grands où les secrets promettent d’être bien gardés.

Avec la participation du public jeunes ou plus âgés standard@varennes-sur-allier.fr +33 4 70 47 72 00 Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier

