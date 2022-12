SPECTACLE DE MAGIE : MUSCABARET A LA HAYE FOUASSIERE La Haie-Fouassière La Haie-Fouassière La Haie-Fouassière Catégories d’évènement: La Haie-Fouassière

2023-02-04 19:30:00 – 2023-02-04 23:00:00

salle Sévria 3 Bd Bernard Verlynde

La Haie-Fouassière

Loire-Atlantique La Haie-Fouassière EUR 12 Une soirée magique proposée par l’association CLOSE-UP MONTHLY

Magie de table en table assurée par 7 magiciens Restauration légère (assiette de Charcuterie, assiette végétarienne, assiette de fromages, assiette de douceurs sucrées) et boissons servies par les membres de l’association. Soirée de magie « Muscabaret » de table en table, avec 7 magiciens. http://helloasso.com/associations/close-up-monthly/evenements/muscabaret salle Sévria 3 Bd Bernard Verlynde La Haie-Fouassière

