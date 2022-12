Spectacle de magie Monein Monein OT Coeur de Béarn Monein Catégories d’évènement: Monein

Spectacle de magie Le Moulin bouge Quartier Loupien Monein Pyrénées-Atlantiques

2022-12-21 16:30:00

Quartier Loupien Le Moulin bouge

Monein

EUR 8 Arno le magicien vous attend en famille ! Hypothétique fils d'Einstein, un peu gaffeur, naïf et imprudent, Arno enchaine les grosses bêtises colorées en un tour de passe-passe et peut être vous fera disparaître à la vitesse de la lumière… +33 6 77 26 00 77

Quartier Loupien Le Moulin bouge Monein

