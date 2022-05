Spectacle de magie “Mister Crobs”

2022-08-02 – 2022-08-02 C'est un spectacle enfants très interactif, qui va à 100 à l'heure avec Mister Crobs mi-clown mi-magicien. Le public est toujours sur scène avec l'artiste. C'est une sorte de mille feuilles de gags, de tours de magie, de poésie, de jeux, de ventriloquie avec Freddy le petit clown et surtout de drôleries qui se succèdent. En deux mots, le magicien en titre n'est pas là, et c'est son assistant, Mister Crobs qui va tenter de le remplacer… Mais comme il n'est pas vraiment doué, les enfants vont devoir s'y mettre.

