Lunéville Meurthe-et-Moselle 12 EUR Éleveur de poules naines de père en fils, Maxence décide de casser la tradition familiale pour devenir Magicien pickpocket ! Ce n’est qu’après quelques années de pratique dans les rues de l’agglomération Clermontoise ainsi qu’au Club Med, que Maxence choisit de faire rêver les gens plutôt que de les dépouiller. Il travaille alors sans relâche et obtient en 2018 la distinction du « Close-up d’or » Français et devient ainsi l’un des meilleurs magicien de sa génération. En 2019 il participe à l’émission “La France a un Incroyable Talent” et il ne laisse pas indifférent son ainé et confrère Eric Antoine qui lui fait un éloge de compliments sur sa prestation. Magicien ? Pickpocket ? Maxence saura retenir votre attention car il est attentionniste ! Jamais entendu parler ?! Alors n’attendez pas, vous allez en pincer pour lui. Billetterie à l’accueil de la MJC : Tarif adhérent MJC : 10 € / Tarif non adhérent : 12 €. +33 3 83 74 09 24 MJC Jacques Prévert

