Spectacle de magie “L’Artefact merveilleux” Cambo-les-Bains, 16 avril 2022, Cambo-les-Bains.

Spectacle de magie “L’Artefact merveilleux” Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains

2022-04-16 18:00:00 – 2022-04-16 Salle AIEC 6 Square Albenitz

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Stéphane Damour est illusionniste et étudie la magie à travers l’histoire et les civilisations.

Dans son spectacle L’artefact merveilleux, il emmène petits et grands dans une quête de l’émotion magique.

Le magicien manipule des symboles pour vous enchanter et vous offrir une autre vision du monde.

A travers contes et légendes où se mêlent objets mystérieux et artefacts merveilleux, Stéphane révélera le potentiel magique qui sommeille en vous.

+33 5 59 29 70 48

Spectacle de magie – « L’Artefact merveilleux »

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains

