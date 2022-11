SPECTACLE DE MAGIE « LA PLANÈTE AUX BONBONS »

2022-12-17 – 2022-12-17 Pour plonger les enfants dans la féérie de Noël, la Médiathèque municipale Jean Arnal a convié Brice Depoortere qui proposera un spectacle de magie aux enfants le samedi 17 décembre à 11h : la Planète aux Bonbons.

La Planète aux Bonbons est un conte gourmand où la fantaisie du propos se mêle à la poésie de l’image. C’est une fable magique au cours de laquelle les enfants, guidés par une marionnette, auront à coeur de réaiguiller un voyageur étourdi vers le chemin de la Planète aux bonbons. C’est enfin une quête du plaisir, défendue avec appétit par l’ensemble du public, et soutenue à bout de bras par un acteur aux accents comiques indéniables.

Avis aux gourmets !

Dès 4 ans. Inscription obligatoire.

Dès 4 ans. Inscription obligatoire.

+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

