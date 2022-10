Spectacle de magie interactif Bischwiller Bischwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Spectacle de magie interactif

Bischwiller, 3 décembre 2022

2022-12-03 15:30:00 – 2022-12-03 17:30:00

Bas-Rhin EUR Tout le monde connait les spectacles de magie qui font l’étonnement des petits et des grands. Ici ce spectacle se veut interactif avec le public. En plus de présenter des tours époustouflants, ce magicien place les enfants au cœur du spectacle en leur apprenant un tour de magie par exemple, ou en leur donnant les ficelles pour essayer de le comprendre. Les enfants seront acteurs du spectacle. Alors, vous et vos enfants, oserez-vous défier le magicien Dominique ? Spectacle de magie interactif plaçant les enfants au cœur du spectacle. +33 3 88 53 99 20 Bischwiller

