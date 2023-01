SPECTACLE DE MAGIE, HUMOUR, BURLESQUE : “LADY MAGIC CABARET BY SACHA” Saumur Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

23 février 2023, Saumur
38 avenue Général de Gaulle
28 EUR

Maine-et-Loire 28 28 EUR Une artiste sous toutes ses coutures. De la magie à votre table, ou du cabaret sur scène, elle dévoile sa panoplie de talents : magicienne, danseuse, claquettes, meneuse de cabaret, artiste de cirque, chanteuse décalée, elle vous emmène hors du temps ! chezlesartistesdesaumur@gmail.com +33 7 88 99 89 24 http://www.chezlesartistes.fr/ Saumur

