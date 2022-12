SPECTACLE DE MAGIE ET VISITE DE L’ATELIER DU PÈRE-NOËL Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

SPECTACLE DE MAGIE ET VISITE DE L’ATELIER DU PÈRE-NOËL Saumur, 19 décembre 2022, Saumur . SPECTACLE DE MAGIE ET VISITE DE L’ATELIER DU PÈRE-NOËL 38 avenue Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire

2022-12-19 – 2022-12-19 Saumur

Maine-et-Loire A la fin du spectacle, les enfants et le magicien feront ouvrir (grâce à la formule magique), les portes cachées pour découvrir le Père-Noël et Mr Pain d’épices, dans un décor féérique ! Les enfants pourront déposer leur lettre et recevoir en retour le reçu officiel du Père-Noël avec son cachet de cire réalisé devant et avec les enfants. Venez découvrir ce nouveau lieu à Saumur : l’unique café-théâtre « Chez Les Artistes » avec un spectacle de magie d’une heure suivi de la découverte de l’atelier du Père-Noël et de Mr Pain d’épices ! Spectacle de Magie adapté aux enfants jusqu’à 11 ans. chezlesartistesdesaumur@gmail.com +33 7 88 99 89 24 http://www.chezlesartistes.fr/ Saumur

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse 38 avenue Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire Ville Saumur lieuville Saumur Departement Maine-et-Loire

Saumur Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur/

SPECTACLE DE MAGIE ET VISITE DE L’ATELIER DU PÈRE-NOËL Saumur 2022-12-19 was last modified: by SPECTACLE DE MAGIE ET VISITE DE L’ATELIER DU PÈRE-NOËL Saumur Saumur 19 décembre 2022 38 avenue Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire maine-et-loire saumur

Saumur Maine-et-Loire