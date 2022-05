Spectacle de magie et comédie Laruns, 19 juillet 2022, Laruns.

Spectacle de magie et comédie Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns

2022-07-19 21:00:00 – 2022-07-19 Rue Ayguebère Espace 2015

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Patrice Curt, un grand artiste de par sa taille et son talent, qui sait mêler l’art de la comédie et celui de la Magie, pour un spectacle théâtralisé, plein d’humour et d’émotion.

Il est reconnu pour son art en France et à l’étranger, et tout particulièrement pour son numéro « le chapeau de Tabarin »*

Patrice Curt, un grand artiste de par sa taille et son talent, qui sait mêler l’art de la comédie et celui de la Magie, pour un spectacle théâtralisé, plein d’humour et d’émotion.

Il est reconnu pour son art en France et à l’étranger, et tout particulièrement pour son numéro « le chapeau de Tabarin »*

Patrice Curt, un grand artiste de par sa taille et son talent, qui sait mêler l’art de la comédie et celui de la Magie, pour un spectacle théâtralisé, plein d’humour et d’émotion.

Il est reconnu pour son art en France et à l’étranger, et tout particulièrement pour son numéro « le chapeau de Tabarin »*

Patrice Curt

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns

dernière mise à jour : 2022-05-06 par