Spectacle de magie – Duo Gouliaev Laruns, 11 juillet 2022, Laruns.

Spectacle de magie – Duo Gouliaev Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns

2022-07-11 21:00:00 – 2022-07-11 Rue Ayguebère Espace 2015

Laruns Pyrénées-Atlantiques

“L’assistante” est un spectacle de classe internationale, cent pour cent visuel, Youri est un élégant magicien de scène et de grandes illusions. Il est accompagné de Sophie, partenaire magique et acrobate, à l’équilibre sur cannes, aux multi hula-hoop et aux acrobaties sur rubans.

+33 5 59 05 31 41

Regie Animation Artouste

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns

