Spectacle de magie Doves Angel à Saint-Pierre-Tarentaine Souleuvre en Bocage, 17 avril 2022, Souleuvre en Bocage.

Spectacle de magie Doves Angel à Saint-Pierre-Tarentaine Saint-Pierre-Tarentaine 1 route de La Vautelière Souleuvre en Bocage

2022-04-17 – 2022-04-17 Saint-Pierre-Tarentaine 1 route de La Vautelière

Souleuvre en Bocage Calvados

Doves Angel présentera son spectacle de magie pour enfants et adultes pour fêter Pâques comme il se doit ! Son professionnalisme n’est plus à prouver avec de nombreuses années d’expériences derrière elle et sa proximité avec le public. Un air de magie flottera sur la salle de l’Uni Son ce jour là pour émerveiller petits et grands.

+33 6 89 27 47 33

Saint-Pierre-Tarentaine 1 route de La Vautelière Souleuvre en Bocage

