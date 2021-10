Digne-les-Bains Digne les bains Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains spectacle de magie Digne les bains Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Digne les bains, le vendredi 12 novembre à 18:00

Vendredi 12 novembre 2021 : Spectacle de magie au collège Gassendi de digne les bains. Pour donner un coup de pouce à une des classes du collège pour leur voyage de fin d’année (Avec ces deux dernières années liées à la situation sanitaire, les élevés en ont bien besoin! ) L’entrée est gratuite , en revanche il faut appeler pour réserver car il y a une jauge “public” a respecter et une participation libre sera demandée a hauteur de votre appréciation du spectacle et de votre générosité pour aider les élèves et leur projet, si vous avez besoin de plus amples renseignements je vous invite à joindre le collège au numéro indiqué . Cordialement . Stephan le magicien -Professeur Nimbus

Participation libre

Digne les bains 20 Av. François Cuzin 04000 Digne-les-Bains

2021-11-12T18:00:00 2021-11-12T19:00:00

