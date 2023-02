Spectacle de magie : Détours Salle Hespérida, 8 septembre 2023, Louzy Maison du Thouarsais Louzy.

2023-09-08 20:30:00 – 2023-09-08

Le magicien David Orta incarne un personnage facétieux et clownesque qui nous transporte dans l’univers de la magie moderne. La poésie, les mots et la musique viennent soutenir une performance technique, où la magie devient le fil rouge d’un propos amusé et tendre sur la vie.

+33 5 49 66 20 16 Mairie de Louzy

David Orta

