Spectacle de magie David Marks Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage, mardi 16 avril 2024.

Spectacle de magie David Marks, mardi 16 avril 2024.

Spectacle de magie David Marks Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage Manche

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la ville de TESSY-BOCAGE propose le spectacle de magie de DAVID MARKS au théâtre des Halles.

C’est à l’âge de 17 ans que David Marks, a eu le déclic (août 2006), avec la disparition d’une carte. Pendant 2 jours sans relâche, David s’est entraîné pour maîtriser au mieux cet effet.

De 2007 à 2009, David a réalisé son apprentissage à travers des livres et dvds de magie afin de connaitre les bases de la magie et surtout de la manipulation de cartes, balles, foulards, pièces etc..

Depuis 2012 trois spectacles ont vu le jour. Le dernier né en 2019 « L’Impossible sous vos yeux » rencontre un véritable succès.

L’année 2015 sera l’année de la consécration. En février 2015, Il apprend sa sélection pour le Championnat de France de Magie organisé par le Producteur et célèbre magicien Gilles Arthur en collaboration avec Méga Magie, L’académie Française des Illusionnistes ainsi que les chaines de télévision Paris Première et Gulli.

David Marks remporte le 1er Prix et le prestigieux titre de Champion de France de Magie.

​

David à réussi son pari et son objectif depuis qu’il s’est lancé dans cette aventure devenir magicien professionnel.

L’artiste vous propose des prestations sur mesures de grandes qualités en scène et en close-up.

Ouverture des portes à 20h00.

Tessy-sur-Vire Place Jean-Claude Lemoine

Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie

Début : 2024-04-16 20:30:00

fin : 2024-04-16



