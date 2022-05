Spectacle de magie avec Maryline Fossey à Saint-Pierre-Tarentaine Souleuvre en Bocage, 22 mai 2022, Souleuvre en Bocage.

Maryline Fossey présentera son spectacle de magie pour enfants et adultes. Un air de magie flottera sur la salle de l’Uni Son ce jour là pour émerveiller petits et grands. Renseignements et réservations auprès de DF évènements.

+33 6 89 27 47 33

