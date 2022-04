Spectacle de magie au Musée du Cirque et de l’Illusion Musée du cirque et de l’illusion Dampierre-en-burly Catégorie d’évènement: Dampierre-en-Burly

Spectacle de magie au Musée du Cirque et de l’Illusion Musée du cirque et de l’illusion, 9 avril 2022, Dampierre-en-burly. Spectacle de magie au Musée du Cirque et de l’Illusion

du samedi 9 avril au dimanche 8 mai à Musée du cirque et de l’illusion

Ouvert tous les jours. Pendant les vacances scolaires, lors de votre visite du musée assistez à l’attraction tous les jours à 15h30 spectacle de magie et venez voir les nouveautés du musée, Un petit tour s’impose !… Musée ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Voir http://www.museeducirqueetdelillusion.com

Spectacle de magie au Musée du Cirque et de l’Illusion Musée du cirque et de l’illusion La croix St Jacques – D952, Dampierre-en-burly Dampierre-en-burly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T15:30:00 2022-04-09T16:30:00;2022-04-10T15:30:00 2022-04-10T16:30:00;2022-04-11T15:30:00 2022-04-11T16:30:00;2022-04-12T15:30:00 2022-04-12T16:30:00;2022-04-13T15:30:00 2022-04-13T16:30:00;2022-04-14T15:30:00 2022-04-14T16:30:00;2022-04-15T15:30:00 2022-04-15T16:30:00;2022-04-16T15:30:00 2022-04-16T16:30:00;2022-04-17T15:30:00 2022-04-17T16:30:00;2022-04-18T15:30:00 2022-04-18T16:30:00;2022-04-19T15:30:00 2022-04-19T16:30:00;2022-04-20T15:30:00 2022-04-20T16:30:00;2022-04-21T15:30:00 2022-04-21T16:30:00;2022-04-22T15:30:00 2022-04-22T16:30:00;2022-04-23T15:30:00 2022-04-23T16:30:00;2022-04-24T15:30:00 2022-04-24T16:30:00;2022-04-25T15:30:00 2022-04-25T16:30:00;2022-04-26T15:30:00 2022-04-26T16:30:00;2022-04-27T15:30:00 2022-04-27T16:30:00;2022-04-28T15:30:00 2022-04-28T16:30:00;2022-04-29T15:30:00 2022-04-29T16:30:00;2022-04-30T15:30:00 2022-04-30T16:30:00;2022-05-01T15:30:00 2022-05-01T16:30:00;2022-05-02T15:30:00 2022-05-02T16:30:00;2022-05-03T15:30:00 2022-05-03T16:30:00;2022-05-04T15:30:00 2022-05-04T16:30:00;2022-05-05T15:30:00 2022-05-05T16:30:00;2022-05-06T15:30:00 2022-05-06T16:30:00;2022-05-07T15:30:00 2022-05-07T16:30:00;2022-05-08T15:30:00 2022-05-08T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Dampierre-en-Burly Autres Lieu Musée du cirque et de l'illusion Adresse La croix St Jacques - D952, Dampierre-en-burly Ville Dampierre-en-burly lieuville Musée du cirque et de l'illusion Dampierre-en-burly

Musée du cirque et de l'illusion Dampierre-en-burly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dampierre-en-burly/

Spectacle de magie au Musée du Cirque et de l’Illusion Musée du cirque et de l’illusion 2022-04-09 was last modified: by Spectacle de magie au Musée du Cirque et de l’Illusion Musée du cirque et de l’illusion Musée du cirque et de l'illusion 9 avril 2022 Dampierre-en-Burly Musée du cirque et de l'illusion Dampierre-en-burly

Dampierre-en-burly