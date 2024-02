Spectacle de magie au Musée du Cirque et de l’Illusion Dampierre-en-Burly, mardi 2 janvier 2024.

Spectacle de magie au Musée du Cirque et de l’Illusion Dampierre-en-Burly Loiret

Dimanche

spectacle de magieFamilles

– par le Musée du Cirque et de l’Illusion

Le musée du cirque et de l’illusion véritable lieu de divertissement vous accueille pour un agréable moment à partager en famille!

Lors de votre visite du musée assistez à l’attraction , un spectacle de magie tous les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés à 15h30 et pendant chaque vacances scolaires c’est tous les jours à 15h30 !

Le musée est ouvert à la visite tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Un petit tour s’impose !… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 10:00:00

fin : 2024-12-30 12:30:00

La croix saint Jacques D952

Dampierre-en-Burly 45570 Loiret Centre-Val de Loire cirqueetillusion@orange.fr

