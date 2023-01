Spectacle de magie au Musée du Cirque et de l’Illusion Dampierre-en-Burly Dampierre-en-Burly OT SULLY-SUR-LOIRE Dampierre-en-Burly Catégories d’Évènement: Dampierre-en-Burly

Loiret Dampierre-en-Burly 6 EUR – par le Musée du Cirque et de l’Illusion – Le Musée est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h . lors de votre visite du musée, assistez au spectacles de magie tous les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés hors vacances scolaires à 15h30 et tous les jours pendant les vacances scolaires à 15h30

Un petit tour s’impose !… spectacle de magie cirqueetillusion@orange.fr +33 2 38 35 67 50 http://www.museeducirqueetdelillusion.com/ musée du cirque et de l’illusion

