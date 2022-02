Spectacle de magie – association « Le Vaumain en Fêtes » Le Vaumain, 27 février 2022, Le Vaumain.

Spectacle de magie – association « Le Vaumain en Fêtes » Le Vaumain

2022-02-27 – 2022-02-27

Le Vaumain Oise Le Vaumain

5 L’ association « Le Vaumain en Fêtes » vous propose un spectacle de magie le dimanche 27 février à 15h30 à la salle des fêtes de Le Vaumain.

Tous les enfants, petits et grands, sont les bienvenus ! Et ils peuvent venir déguisés s’ils le souhaitent, pour une ambiance Mardi gras !

N’hésitez pas à vous inscrire d’ici le 20 février !

Inscriptions via courrier à l’adresse suivante : Association Le Vaumain en Fêtes, 6 rue du bout d’en haut, 60 590 Le Vaumain.

5€ par enfants + 1 accompagnant maximum (gratuité) Paiement par chèque ou espèce.

+33 3 44 82 62 74

Le Vaumain

