Spectacle de magie Ascain, 11 décembre 2021, Ascain. Spectacle de magie RD 918 Centre équestre St Hélène Ascain

2021-12-11 19:00:00 – 2021-12-11 RD 918 Centre équestre St Hélène

Ascain Pyrénées-Atlantiques 16 16 EUR Le samedi 11 décembre à partir de 19h, Venez découvrir avec nous 75 minutes de spectacle animé par le magicien professionnel SAROYAN.

Ce spectacle sera accompagné d’un apéritif dinatoire dans une ambiance chaleureuse et conviviale afin de fêter les fêtes de fin d’année à vos côtés.

La soirée va se dérouler sous la tente blanche à côté de la buvette située en haut du centre équestre avec la possibilité de stationner sur le parking à côté.

