Spectacle de magie : Adrien Wild :20 ans de magie ! 
Colmar, 11 mars 2022
2022-03-11 20:00:00 – 2022-03-11 21:30:00
Colmar Haut-Rhin EUR

Le magicien Adrien Wild célèbre en 2022 sa vingtième année de magie. L'occasion pour l'artiste de retracer l'histoire de ces années de rêve à travers des numéros de grandes illusions qui ont notamment fait sa réputation au plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. De nombreux nouveaux numéros bluffants agrémentent également ce programme d'exception. Il dépoussière littéralement l'art de la magie, notamment en revisitant des classiques, comme la femme coupée en deux, qu'il présente pour la première fois avec des boites transparentes, alors que les spectateurs se demandaient, jusque-là, ce qu'il se passait à l'intérieur. Entre apparitions, disparitions, lévitations, en 80 minutes l'illusionniste vous fera définitivement croire à la magie. Vous serez entrainé par le son, la lumière et les effets techniques d'une installation exceptionnelle vous permettant de vivre une incroyable expérience immersive. Avec un brin d'humour, Adrien Wild présente des tours de magie interactifs avec le public. Un véritable moment magique de convivialité à partager.

