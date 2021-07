Spectacle de magie Accous, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Accous.

Spectacle de magie 2021-07-24 16:00:00 – 2021-07-24 19:00:00 Route de Jouers Ludopia

Accous Pyrénées-Atlantiques Accous

0 0 EUR Deux magiciens, Dr Troll et Nicolas Rey, vont se succéder à une table pour partager leur magie drôle et oui … énervante.

Docteur Troll est un médecin déchu utilisant la magie comme moyen de vengeance. Pour immuniser ses patients contre des maladies rares et méconnues, ce charlatan remplacera les remèdes et les potions par des tours de magie interactifs, époustouflants et hilarants.

+33 7 68 34 98 61

OTHB

dernière mise à jour : 2021-07-06 par OT du Haut Béarn