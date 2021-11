Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb Hérault, Lignan-sur-Orb SPECTACLE DE MAGIE : ABRACADASHOW Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb Catégories d’évènement: Hérault

2021-12-18 10:30:00 10:30:00 – 2021-12-18

Lignan-sur-Orb Hérault Venez découvrir le monde complètement fou de Christian Yann !

Parfait pour un moment de détente en famille ce spectacle interactif mêlant humour et magie ne pourra que vous enchanter. Pour les enfants de 3 à 6 ans.

mediatheque@lignansurorb.fr +33 4 67 37 86 38

Parfait pour un moment de détente en famille ce spectacle interactif mêlant humour et magie ne pourra que vous enchanter. Pour les enfants de 3 à 6 ans.

