Spectacle de magie 5 Ponts, 18 août 2021-18 août 2021, Nantes. 2021-08-18

Horaire : 14:30

Stéphane Atlas est magicien, il déambulera aux côtés des petits et grands pour donner vie à des formes et scuptures en ballons, qu'il remettra aux enfants en souvenir de ce moment magique.Un chaudron de magie, un nuage de romantisme et une grosse louche d'humour seront les ingrédients d'un après-midi réussi !

