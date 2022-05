Spectacle de magie, 25 juillet 2022, .

Spectacle de magie

2022-07-25 – 2022-07-25

De la magie générale aux numéros de grandes illusions plus surprenants les uns que les autres, les Danelys maîtrisent leur art avec passion. Un spectacle plein d’humour, d’énergie et de poésie pour le plus grand plaisir des petits…et des grands !

Les Danelys

