Spectacle de l’école des Effilochés

Spectacle de l’école des Effilochés, 4 juin 2022, . Spectacle de l’école des Effilochés

2022-06-04 15:00:00 – 2022-06-04 Après un an et demi de fermeture, l’école des Effilochés est enchantée de vous présenter son spectacle de fin d’année. En chantier !

Buvette et restauration sur place. ot dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville